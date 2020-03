Laut Mitsotakis ist EU-Flüchtlingspakt mit Türkei tot

Für den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ist der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei hinfällig. „Lassen Sie uns nun ehrlich sein, die Vereinbarung ist tot“, sagte Mitsotakis am Freitag dem US-Sender CNN. Schuld sei Ankara, das entschieden habe, „komplett gegen die Vereinbarung zu verstoßen“. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn knüpfte weitere EU-Hilfen an Bedingungen.

Die Türkei habe Flüchtlinge zu Lande und zu Wasser „aktiv“ bei ihren Bemühungen unterstützt, nach Griechenland zu gelangen. Auch wenn in der Türkei fast vier Millionen Flüchtlinge lebten, werde sich Europa nicht von der Türkei erpressen lassen, bekräftigte Mitsotakis. „Wir haben jedes Recht, unsere souveränen Grenzen zu schützen.“ Die griechischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben seit der Öffnung der türkischen Grenze knapp 39.000 Menschen daran gehindert, die griechische Grenze zu passieren. Ankara spricht von drei Mal höheren Zahlen.

Die EU und die Türkei hatten im März 2016 ein Flüchtlingsabkommen geschlossen, nachdem 2015 Hunderttausende Flüchtlinge über die Balkan-Route nach Mitteleuropa gekommen waren. Ankara verpflichtete sich, alle auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU versprach der Türkei Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion.

Vergangene Woche hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan nach der Eskalation der Lage in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen zur EU geöffnet. Die Türkei macht der EU wegen derer Flüchtlingspolitik nun schwere Vorwürfe. Die EU benutze Migranten als politische Werkzeuge und lasse es zu, dass das Völkerrecht mit den Füßen getreten werde, erklärte das Außenministerium. Mit ihrer Unterstützung für Griechenland, Migranten an der Einreise zu hindern, erlaube die EU die Missachtung ihrer eigenen Gesetze und Werte. Angesichts der militärischen Eskalation in Idlib rechnet die Türkei mit zahlreichen weiteren Flüchtlingen.

Erdogan reist einer Zeitung zufolge am Montag zu Gesprächen mit EU-Vertretern nach Brüssel. Der Besuch erfolge auf Einladung von EU-Ratspräsident Charles Michel, berichtete die „Welt“ unter Berufung auf ranghohe Diplomatenkreise. Themen seien unter anderem eine grundsätzliche Neuausrichtung des Verhältnisses zwischen der EU und der Türkei sowie die aktuelle Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze. Weiter solle über gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen radikale Islamisten in Syrien gesprochen werden.