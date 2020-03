Mehrere Prinzen in Saudi-Arabien wegen Putschplänen in Haft

Wegen mutmaßlicher Putsch-Pläne sind in Saudi-Arabien laut Medienberichten drei Prinzen festgenommen worden, darunter ein Bruder und ein Neffe von König Salman. Salmans Bruder Prinz Ahmed bin Abdulaziz al-Saud und seinem Neffen Prinz Mohammed bin Nayef werde Verrat zur Last gelegt, berichtete die US-Zeitung „Wall Street Journal“ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

Die beiden seien am Freitag in der Früh zu Hause von königlichen Wachen festgenommen worden, schrieb das „WSJ“. Ihnen werde ein Putsch zur Entmachtung des Königs und von Kronprinz Mohammed bin Salman zur Last gelegt, daher drohe ihnen lebenslange Haft oder die Todesstrafe.