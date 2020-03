Großer Andrang bei Eröffnung des Künstlerhauses

Nach jahrelangen Renovierungsarbeiten ist am Freitagabend das Obergeschoß des Wiener Künstlerhauses offiziell wiedereröffnet worden. „Ich bin überwältigt. Wir sind wirklich angekommen in unserem Haus“, freute sich Künstlerhaus-Präsidentin Tanja Prusnik in ihrer Begrüßungsrede. Die Eröffnung wollten sich viele nicht entgehen lassen, es herrschte großer Andrang.