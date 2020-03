Mayer beendete Abfahrtssaison mit Sieg - Kilde Zweiter

Matthias Mayer hat am Samstag die Abfahrt in Kvitfjell gewonnen und seinen neunten Weltcup-Sieg gefeiert, den vierten in dieser Saison. Der Kärntner verdarb den Norwegern die Party und verwies Aleksander Aamodt Kilde um 0,14 Sekunden auf Platz zwei. Dritter wurde der Schweizer Carlo Janka (+0,37).