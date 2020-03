Schwazer Handballer schlitterten in die fünfte Niederlage

Ferlach – Den Tirolern schwimmen in der Bonusrunde der spusu-Liga die Felle davon. Sparkasse Schwaz Handball Tirol musste sich gestern im Auswärtsspiel gegen den SC Ferlach mit 28:30 (11:14) geschlagen geben. Damit verloren die Adler den vierten Platz in der Tabelle an die Kärntner, die wiederum ihren ersten Sieg in der Bonusrunde feierten. Nach der fünften Pflichtspielniederlage in Folge ist bei den von Ausfällen geplagten Tirolern Feuer am Dach: Nur als Vierter hätte man im Viertelfinale ein zusätzliches Heimspiel.