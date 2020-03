54-jähriger Steirer tot im Pool gefunden

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 22.30 Uhr von seiner Frau tot im Pool seines Hauses in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Der Mann dürfte über eine Stiege auf der Terrasse in den rund einen Meter tiefen Outdoor-Pool gestürzt sein. Die Polizei geht von einem Unfall aus.