Lawinenabgang mit fünf Toten am Dachstein

Fünf Menschen sind am Sonntagvormittag bei einem Lawinenabgang am Dachstein ums Leben gekommen. Laut Polizei Oberösterreich ging die Lawine gegen 9.30 Uhr ab. Die fünf Opfer waren offenbar mit einer Gruppe unterwegs. Ein 51 Jahre alter Vorarlberger kam zudem bei einem Lawinenunglück in den rumänischen Karpaten am Freitag ums Leben.