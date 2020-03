Hypo Tirol Alpenvolleys verlieren erneut: „Ich kann nicht sagen, was ich mir denke“

Bestensee – Nächstes Spiel, nächste Pleite für die Hypo Tirol Alpenvolleys. Und eine, mit der Headcoach Stefan Chrtiansky so gar nicht gut leben konnte. Bei den Netzhoppers Bestensee setzte es mit dem 2:3 (23:25, 13:25, 25:17, 25:23, 8:15) die fünfte Pleite in Folge.

„Ich kann nicht sagen, was ich mir gerade wirklich denke“, holte der sonst so diplomatische Headcoach der Tiroler echauffiert aus: „Dass wir mental so absacken, das gibt mir wirklich zu denken.“ Besonders in den ersten beiden Sätzen waren die Alpenvolleys in allen Belangen unterlegen. „So eine Verkrampfung habe ich noch nie gesehen.“ Auch bei den Routiniers – Diagonalangreifer Paulo da Silva meldete sich nach seiner Schulterverletzung wieder zurück in der Startelf, konnte jedoch nicht viel ausrichten.