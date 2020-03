Ausstellung im Mesnerhaus Mieming: Die persönliche Weltsicht Lelovs

Mieming – Musik ist eine der größten Quellen der Inspiration für die in Telfs lebend Künstlerin Andre Lelov: Ob Schubert, Beethoven oder Brahms, nächtelang sinne sie nach, wie sie für die eine oder andere musikalische Schöpfung eine bildhafte Entsprechung finden könne. Das Ergebnis dieses Nachsinnens präsentiert Lelov bis 22. März im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming. Es sind konzentrierte Darstellungen eigener Erlebnishorizonte, intuitiv aus der Farbe heraus entwickelt. Spontane Gesten, aber auch behutsam entwickelte Strukturen verweisen auf einen ureigenen geistigen Raum, auf eine Weltsicht, die mit der Beschäftigung mit der eigenen Person einhergeht. In einer Serie von Aquarellen von lyrischer Qualität sind es äußerst knappe Formulierungen, die beim Betrachter eine Fülle von Assoziationen auslösen. Zu sehen sind die Arbeiten Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. (hau)