Schriftsteller Juan Eduardo Zuniga 101-jährig gestorben

Der spanische Schriftsteller Juan Eduardo Zuniga ist vor einigen Tagen im Alter von 101 Jahren gestorben. Wie lokale Online-Medien am Wochenende meldeten, starb der am 24. Jänner 1919 in Madrid geborene Autor bereits am 29. Februar in seiner Geburt- und Heimatstadt. Bekannt war Zuniga durch eine Trilogie zum Spanischen Bürgerkrieg (1936-39), den er als Jugendlicher selbst in Madrid erlebt hatte.