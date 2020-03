Mann bei Forstarbeiten in Oberösterreich tödlich verunglückt

Ein Mann aus dem Bezirk Gmunden ist am Sonntag bei Forstarbeiten in seinem eigenen Waldstück tödlich verunglückt. Eine von mehreren umgeschnittenen Birken, die der 57-Jährige per Seilwinde abtransportieren wollte, verkeilte sich in einen anderen abgeschnittenen Baumstamm, schnellte hoch und versetzte dem Unglücksopfer einen Schlag auf den Hinterkopf, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.