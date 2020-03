Mit cleverem Hybridantrieb zum Ford-Flüsterkombi

Innsbruck – Der Ford Mondeo zählt ja seit Jahrzehnten zu den Fixsternen in der Mittelklasse. Erst letztes Jahr wurde der Routinier überarbeitet – der Multimediabereich präsentiert sich seither auf dem allerletzten Stand. Dazu zog in den beliebten Traveller auch erstmals eine von Ford in den USA entwickelte Hybridvariante ein. Ziel: kaum Emissionen im Stadtbereich, Kleinwagenverbrauch im Mittelklassekombi und dies ohne (oft lästige) Kabelaufladung.