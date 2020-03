Mehr Mitsprache für die Jugend: Veranstaltungen in Reutte

Letztere war auch ein Grundpfeiler bei der Auftaktveranstaltung „Familienfreundliche Gemeinde“, welche erst vor knapp eineinhalb Wochen in der Sporthalle Reutte stattgefunden hat (die TT berichtete). Auch Wörgl und Telfs beteiligen sich an diesem kommunalpolitischen Prozess des Arbeits- und Familienministeriums.

„Dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen Entwicklungen hin zu einer ‚illiberalen Demokratie‘ in zahlreichen osteuropäischen Ländern. Dabei werden zwar Politiker vom Volk gewählt. Mitzureden gibt’s dann allerdings nichts mehr. Im Gegenteil, viele politische Grundrechte werden massiv eingeschränkt“, erklärt der Reuttener Gemeinderat Günter Salchner, der gemeinsam mit Gemeinderätin Daniela Rief als treibende Kraft hinter dem Audit in Reutte stand.

Voll hinter der Aktion „Demokratiewoche“ der Marktgemeinde Reutte stehen die Mobile Jugendarbeit (kurz MOJA) und das Jugendzentrum Smile. Beide Institutionen luden Jugendliche bereits im Vorfeld ein, ihre Gedanken zum Thema Demokratie im Rahmen eines Kreativ-Workshops mit Graffiti-Künstler Robert Wilhelm auf Banner­n festzuhalten. Die dabei entstandene­n Werke werden vom 16. bis 22. März die Ortseinfahrten der Marktgemeinde zieren. Theresa Rauter von der MOJA Reutte widmet in dieser Woche ihre Arbeit mit den Jugendlichen ganz den Themenschwerpunkten „Mitreden und Mitgestalten“.

Am Freitag, den 20. März, um 18 Uhr gibt es für die Teenager auch die Gelegenheit zum offenen Gedankenaustausch mit Bürgermeister Alois Oberer und Andrea Weirather, Obfrau des Ausschusses für Bildung, Jugend und Integration, im Jugendzentrum Smile. Eingeladen sind dabei alle Teenager ab 12 Jahren, die ihre Anliegen direkt beim Gemeindechef und/oder der zuständigen Ausschussobfrau deponieren wollen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktionswoche gilt dem Thema „Frauen und Politik“. Am 16. März um 18 Uhr findet dazu in der Bücherei Reutte eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller und der Politikwissenschafterin Alexandra Weiss statt. Partner für diese Veranstaltung ist der Verein „BASIS – Frauenservice und Familienberatungsstelle im Außerfern“.

Weiss lehrt an der Universität Innsbruck zu den Themen soziale Ungleichheit, Wohlfahrtsstaat, soziale Bewegungen, Kapitalismus- und Staatstheorien. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt auch in der Politik der Geschlechterverhältnisse. In ihrem Vortrag spricht Weiss über Geschlecht und Demokratie. Sie erläutert dabei die historische Entwicklung und die Bedeutung für den ländlichen Raum. Weiss: „Demokratie fand historisch betrachtet zunächst ohne die Frauen statt. Sie wurden sogar explizit ausgeschlossen und nicht als Staatsbürgerinnen anerkannt. Diese historischen Voraussetzungen prägen unser politisches System bis heute.“