Bruch des Amtsgeheimnisses? Reuttener Politiker angezeigt

Reutte – Die Bandagen in Reuttes Lokalpolitik werden immer härter. Am Tag der Gemeinderatssitzung, in der als einziger Tagesordnungspunkt ein Misstrauensantrag gegen VBM Michael Steskal wegen eines möglichen In-sich-Geschäftes mit den gemeindeeigenen E-Werken behandelt wird, ist nun auch eine anonyme Anzeige an die Staatsanwaltschaft aufgetaucht. Darin wird gemutmaßt, dass BM Alois Oberer, VBM Klaus Schimana und GV Elisabeth Schuster das Amtsgeheimnis gebrochen hätten. Die drei hätten „Dinge aus Gemeindevorstandssitzungen in die Presse und sozialen Medien getragen“.