Stadt Graz plant Stolz-Museum in Seniorenresidenz

Robert Stolz, dem vor 140 Jahren in Graz geborenen letzten großen österreichischen Operetten- und Schlagerkomponisten, wird in der steirischen Landeshauptstadt ein eigenes Museum gewidmet. Es wird in einer Seniorenresidenz im Bezirk Geidorf untergebracht. Bis Ende 2021 wird die Stadt dafür rund drei Millionen Euro investieren, kündigte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) am Montag an.

„Robert Stolz ist in vielfacher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung, und wir werden Geld in die Hand nehmen, damit wir ihm in seiner Heimatstadt ein neues Museum widmen können“, sagte Bürgermeister Nagl. Schwerpunkt werden einerseits die Melodien des Komponisten sein, der die ganze Welt in Himmelblau erstrahlen und die Herzen im Dreivierteltakt schlagen ließ. Andererseits will man dessen couragierte Lebenshaltung und Widerständigkeit gegen das NS-Regime, die für Stolz mit dem Einbruch seiner Karriere verbunden war, in den Mittelpunkt stellen.