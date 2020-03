Europaweit Milliardenspritzen und Verstaatlichung in Krise

Wien –Fast drei Jahre lang suchte der italienische Staat einen Käufer für die Fluglinie Alitalia, die den Steuerzahler seit 2008 bereits 9 Mrd. Euro gekostet hat. Nun gerät Alitalia de facto wieder unter staatliche Kontrolle. Im Rahmen des milliardenschweren Hilfspakets für die Wirtschaft erlaubt die Regierung die Gründung einer neuen Gesellschaft, unter deren Aufsicht die Airline gestellt werden soll. Die Regierung in Rom verteidigt ihren viel kritisierten Beschluss, weiter Geld in die Alitalia zu pumpen. Das Verkaufsverfahren für die Fluggesellschaft bleibt weiterhin aufrecht. Dass dieses wieder scheitert, scheint durchaus wahrscheinlich.

Auch Frankreich will Unternehmen notfalls verstaatlichen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte, die Regierung werde „alle Mittel ergreifen, um große französische Unternehmen zu schützen“. Mögliche Schritte seien eine Kapitalisierung, eine staatliche Beteiligung und „wenn nötig auch eine Verstaatlichung“. Le Maire hatte zuvor ein Hilfspaket im Umfang von 45 Mrd. Euro für Wirtschaft und Arbeitnehmer angekündigt. Anders als der US-Rivale Boeing hält der europäische Flugzeugbauer Airbus in der Coronakrise laut Insidern noch einige Monate ohne Staatshilfe durch.

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte bereits in der Vorwoche die vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen nicht ausgeschlossen. Derzeit sehe er aber keine größere Zahl von Verstaatlichungen kommen. Die Bundesregierung hatte ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um Jobs und Firmen zu schützen. Dazu gehören Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, die Stundung von Steuern und Abgaben sowie unbegrenzte Kreditprogramme.

Die EU-Staaten wollen sich vehement gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stemmen. „Wir werden unsere Bürger und unsere Währung unter allen Umständen und mit allem schützen, was wir haben“, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno nach einer Videokonferenz der 27 EU-Finanzminister. Schon jetzt haben die Staaten der Eurozone Schätzungen zufolge mehr als eine Billion Euro (1000 Mrd. Euro) an Hilfen in Aussicht gestellt.