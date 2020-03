Nordkorea will „Langstrecken-Artillerie“ getestet haben

Bei dem erneuten Abfeuern von Projektilen durch Nordkorea am Montag soll es sich nach Angaben des Landes um einen weiteren Test von „Langstrecken-Artillerie“ gehandelt haben. Es habe eine weitere Übung zur Feuerkraft von „Langstrecken-Artillerie“ stattgefunden, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.

Der Übung sei von Machthaber Kim Jong Un beaufsichtigt worden, hieß es in der Meldung. Dieser habe dabei seine hohe Wertschätzung für die „perfekte Kampfbereitschaft“ der Streitkräfte bekundet.

Die südkoreanische Armee hatte am Montag mitgeteilt, dass von der Gegend der nordkoreanischen Stadt Sondok aus mehrere Geschoße in östlicher Richtung über das Japanische Meer abgefeuert worden seien. Den südkoreanischen Angaben zufolge wurden dabei mehrere Arten von Raketenwerfern getestet. Das US-Außenministerium forderte Pjöngjang auf, „Provokationen zu vermeiden“ und sich an die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats zu halten.