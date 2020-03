Hammerschmiedstraße in Kitzbühel: Kreuzungsumbau statt Einbahnregelung

Kitzbühel – Wie können Schulwege sicherer werden? Das ist eine der Fragen, die derzeit den Kitzbüheler Straßenreferenten GR Hermann Huber (VP) beschäftigen. Genauer gesagt ist es die Problematik in der Hammerschmied­straße. In diesem Bereich befindet sich eine Bushaltestelle und in der Nähe liegen die Neue Mittelschul­e, die Handelsakademie, die Handelsschule und die Berufsschule. Der Weg zur Bushaltestelle ist aber nicht ungefährlich. „Unser oberstes Ziel ist es, diesen Weg für die Kinder und Jugendlichen sicherer zu gestalten“, schildert Huber.