Prinz Andrew kooperiert nicht in Epstein-Fall

Im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein haben Ermittler in New York dem britischen Prinzen Andrew (60) erneut mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit vorgeworfen. „Prinz Andrew hat die Tür zu einer freiwilligen Kooperation vollständig geschlossen“, sagte der zuständige Staatsanwalt Geoffrey Berman Medienberichten zufolge in der Ostküstenmetropole am Montag.