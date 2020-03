ÖTV-Davis-Cup-Team bei Finalturnier-Auslosung in Topf drei

Österreichs Equipe verbesserte sich durch den am Wochenende in Premstätten fixierten 3:1-Sieg in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde gegen Uruguay in der Rangliste um eine Position auf Platz 15. Das reichte aber um zwei Ränge nicht, um in Topf zwei zu kommen. Dort befinden sich die anderen sechs möglichen Gegner der Österreicher für den Tennis-Teambewerb vom 23. bis 29. November. Es sind dies Deutschland, Italien, Großbritannien, Australien, Kasachstan und Russland.