Schneeschmelzgaudi in Rinn brachte 30.000 Euro

Rinn – Bei der „Schneeschmelzgaudi“ im Kinderland Rinn traf am Sonntag schon zum dritten Mal soziale Inklusion auf Sport und Spaß. Auch dieses Jahr war es wieder das übergeordnete Ziel, Tiroler Menschen in Notsituationen unbürokratisch zu helfen.

Am Gleichmäßigkeitsrennen nahmen Menschen mit und ohne Behinderung teil – und für über 800 Teilnehmer stand die Freude an der Gemeinschaft klar im Vordergrund. Für großartige Stimmung bei der Open-Air-Party nach dem Rennen sorgten Marco Spiegl, Matty Valentino, Die jungen Thierseer und Soda Zitron. Dank vieler Sponsoren konnte ein stolzer Reinerlös von rund 30.000 Euro erzielt werden, der auch diesmal in Not geratenen Tirolerinnen und Tirolern zugutekommen wird.