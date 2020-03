Werner Kogler: „Peinlich, darüber reden zu müssen“

Kogler: So würde ich das nicht formulieren. Die Regierungen in Europa sind sich einig, dass man sich vom türkischen Präsidenten Erdogan nicht erpressen lassen darf. Was wir erleben, ist eine bösartige Provokation unter Missbrauch von Menschen. Was ich aber auch erkenne, ist ein versteckter Hilferuf.

Kogler: Das Ziel muss es sein, den syrischen Flüchtlingen in der Türkei eine halbwegs lebenswerte Perspektive zu ermöglichen. Das ist auch Hilfe vor Ort. Ich war ja selbst ein Skeptiker dieses Abkommens mit der Türkei, aber es hat in den vergangenen vier Jahren viel besser funktioniert, als manche zugeben wollen.

Dann kommen wir auf die Situation in den Lagern in Griechenland zu sprechen.

Beim Umgang mit den Flüchtlingen in den Lagern ist dieser Unterschied, wer gerade in Österreich regiert, aber schwer auszumachen.

Kogler: Da ist ein erwartbarer Dissens mit dem Koalitionspartner eingetreten. Mein Motiv ist und war: Wir sollen nicht zulassen, dass auf dem Boden der europäischen Union solche untragbaren Zustände herrschen. Es geht in diesem Fall um 7000 Kinder und circa 1000 unbegleitete Minderjährige, die dort in katastrophalen Zuständen leben. Hier muss rasch geholfen werden.

Kogler: Da bin ich dankbar. Wenn es uns nicht rasch gelingt, dort die Lebensbedingungen zu verbessern, dann bin ich froh, wenn wir hier schon Angebote von sozialdemokratischen, grünen und ÖVP-Bürgermeistern haben. Wenn sich eine so genannte Koalition der Willigen aus europäischen Ländern bildet, dann wären das in einem der aktuellen Vorschläge 150 Kinder für Österreich. Bei dieser Zahl ist es eigentlich peinlich, darüber überhaupt reden und argumentieren zu müssen.

Der zweite Dissens mit der ÖVP scheint die Vorgangsweise an der österreichischen Grenze zu sein. Sollen auch in Österreich Tränengas und Gummigeschosse gegen Flüchtlinge eingesetzt werden?

Kogler: Das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade in so unsicheren Zeiten braucht es Stabilität. Ich will den Dissens nicht kleinreden. Aber den wird diese Regierung und Österreich aushalten müssen. Wir werden als Grüne nicht aufgeben, unser Tun nach unserer Haltung auszurichten. Wenn mehrere Länder in Europa hier vorangehen, allen voran Deutschland, dann werden wir ja sehen, welche Haltung die ÖVP weiterhin einnehmen wird. Wenn es diese Allianz der Willigen tatsächlich geben sollte, dann wäre es gut, wenn Österreich dabei wäre. Es ist doch keinem geholfen, wenn die Regierung an dieser Frage zerbricht. Im Nationalrat waren bisher nur die NEOS und die Grünen dafür, den Kindern zu helfen. Die SPÖ hat zumindest bisher keine einhellige Meinung. Was würde passieren, wenn die Koalition scheitert? Dann gibt es höchstwahrscheinlich eine ÖVP-Minderheitsregierung mit FPÖ-Duldung. Mit allen Konsequenzen.