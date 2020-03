Über sechs Meter hohen Damm zur Straßenöffnung nach Strengen

„Der Hang hat sich beruhigt“, so Heppke. Es seien noch Schübe möglich, aber die seien sehr langsam. Zwei Personen würden die Bewegungen überwachen und die Arbeiter hätten im Ernstfall genug Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, erläutert auch Straßenmeister Hartmut Neurauter die Sicherheitsmaßnahmen. Gleichzeitig werde die Abbruchstelle täglich vom Gegenhang aus bewertet. „Bisher gab es keine Veränderung“, versichert er. Das Auffangbecken hinter dem bestehenden Damm hat ein Fassungsvermögen von 900 Kubikmetern – es wird derzeit geräumt. „Das neue hat dann rund 1900 m3“, so Neurauter – es ist damit mehr als doppelt so groß.