Bundesheer: Alte Lückenfüller für moderne Kampfjets

Tanner will bis Jahresmitte ein Konzept für die Zukunft der Luftraumüberwachung vorlegen. Bisher beruht diese auf zwei Typen: Einerseits die 15 Eurofighter – modern, aber teuer im Betrieb und wegen Kürzungen bei der Beschaffung nicht voll ausgestattet. Dazu kommen Vorbehalte wegen Korruptionsvorwürfen, die der Eurofighter-Konzern Airbus zurückweist.

Für das Heer stellt sich nun eine Grundsatzfrage: Soll es weiter zwei Flotten betreiben – oder auf eine Ein-Flotten-Lösung umsteigen, mit nur einem Typ für Schulung und Einsatz. Das schwedische Angebot zielt dem Vernehmen nach in diese Richtung – mit dem Ziel, dem Heer Gripen-Jets zu verkaufen oder für Leasing anzubieten.

Die Luftwaffen von Ungarn und Tschechien fliegen bereits Maschinen dieses von Saab in Schweden hergestellten Typs. Auch in Österreich war der Gripen neben dem Eurofighter im Rennen. Die schwarz-blaue Regierung entschied sich 2002 aber trotz Warnungen der Militärs vor hohen laufenden Kosten für die als „europäische Lösung“ beworbenen Eurofighter.

Für ein Ein-Flotten-System käme der Gripen – anders als der Eurofighter – wegen niedrigerer Betriebskosten in Frage. Bereits Tanners Vorgänger haben die Kosten durchrechnen lassen. Eine Kommission unter Mario Kunasek (FPÖ) kam zum Schluss, dass sich der Umstieg auf lange Sicht von 20 oder 30 Jahren jedenfalls rechnen würde.

Bleibt die Frage, ob die Saab 105 noch länger fliegen können. Maschinen dieses Typs sind nur in Österreich im Einsatz. In Schweden fliegt für Schulungszwecke unter dem Namen „SK 60“ ein nahezu baugleiches Modell mit schwächerem Antrieb, weiß der Fachjournalist Georg Mader. Ein Problem beim Betrieb dieser alten Flieger sei, dass Ersatzteile oft teuer in Einzelanfertigung hergestellt werden müssten.