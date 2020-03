Tiroler Tourismus bangt wegen Coronavirus um die Saison

Auch Andreas Steibl geht davon aus, dass Ischgl bald in den Normalbetrieb zurückkehren könne. „Der normale Skibetrieb ist nicht gefährdet.“ Die Bar, in der ein norwegischer Barkeeper 20 weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt hat, ist geschlossen. Die Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne. Ischgl werde sich bis Anfang April an die Vorgaben halten. Die großen Konzerte zum Saisonabschluss sieht Steibl noch nicht in Gefahr. Am Abend wurde dann klar, dass nicht nur die betroffene Bar, das Kitzloch, sondern alle Après-Ski-Lokale in Ischgl geschlossen werden.