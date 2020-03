Leipzig dank Sabitzer-Doppelpack im CL-Viertelfinale

Im zweiten Achtelfinale fixierte Atalanta Bergamo nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel mit einem 4:3 in Valencia (gesamt 8:4) den Aufstieg. Das Torfestival fand wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus ohne Publikum statt. In Leipzig hatte das zuständige Gesundheitsamt in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen am Vortag entschieden, dass die Partie wie geplant stattfinden sollte. Laut Club-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff riefen 20 Menschen an, die ihr Ticket aus Sorge vor einer Ansteckung zurückgeben wollten. Die restlichen 42.146 erlebten einen ungefährdeten Heimsieg, bei dem Sabitzer zum großen Helden avancierte.