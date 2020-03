Dienstbarkeitsvertrag für Tauwiesenlift in Oberndorf beschlossen

Der alte Lift war nämlich in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den technischen Standards. So war nicht klar, ob der bislang privat betriebene Schlepplift überhaupt weitergeführt werde­n könne.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Oberndorf gab es für die Mandatare nun noch zwei Beschlüsse zu fassen: Zum einen wurde ein Dienstbarkeitsvertrag zwischen einem Grundstückseigentümer und der Gemeinde Oberndorf abgeschlossen, in dem es um die Übernahme sämtlicher Rechte für den Betrieb der neuen Schleppliftanlage „Tauwiese“ sowie bestehender Skiabfahrten geht. Zum anderen wurde ein Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Gemeinde und den St. Johanner Bergbahnen abgeschlossen, in dem ihnen diese Rechte weitergegeben wurden. Die Beschlüsse wurden einstimmig gefällt. Andere Grundstückseigentümer haben ihre Verträge direkt mit der Bergbahn abgeschlossen.