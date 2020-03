Ausstellung in Kufstein: Weiblichkeit in all ihren Facetten

Mit der Ausstellung will man auf die fehlende Aufmerksamkeit und Empathie für weibliche Inhalte hinweisen und diese einfordern, wie Kuratorin Gerlinde Richter-Lichtblau erläuterte. Das betreffe insbesondere Gewalt und Rassismus gegenüber Frauen und Kindern – ob sexuell, physisch oder psychisch. Auch die immer noch ausstehende Gleichstellung in der Arbeitswelt, im Familienverband und in der Kunst wird in der Ausstellung eingefordert. Gleichzeitig, so Richter-Lichtblau, würden ursprünglich weibliche Inhalt­e – wie die Schöpfungsverantwortung für Mutter Erde und all ihre Lebensformen – immer weiter verdrängt.