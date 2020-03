„Die Hilfsbereitschaft der Tiroler ist überwältigend“

Von Nikolaus Paumgartten

Wörgl –Mit vorsichtigen Schritten auf noch wackeligen Beinen unternimmt Mary eine Woche nach ihrer Operation erste Gehversuche durch die Gänge der „Privat Klinik Salzburg“ (PKS). Begleitet wird sie dabei von ihrer Mutter Abigail, dem plastischen Chirurgen Christoph Papp und der Wörglerin Elisabeth Cerwenka von der Initiative „Grenzenlos helfen“. Die Stimmung ist gut, denn wenige Tage zuvor hat sich herausgestellt, dass die Siebenjährige die Operation nicht nur den Umständen entsprechend gut überstanden hat, sondern dass der Eingriff auch erfolgreich gewesen ist.

„Direkt nach der OP hat die Sache noch nicht so gut ausgesehen“, erklärt Christoph Papp, der mit seinem Team die dreieinhalbstündige Operation durchgeführt hat. Dabei wurden narbige Verhärtungen im Bereich des Unterbauchs des Mädchens durch gesundes Hautgewebe ersetzt. Die Narben hatte sich das Mädchen aus Ghana im Alter von drei Jahren bei einem Unfall am offenen Feuer zugezogen. Elisabeth Cerwenka und ihre Hilfsinitiative hat gemeinsam mit Förderern und zahlreichen Einzelspendern die kleine Mary 2017 für eine erste Operation in Innsbruck nach Tirol geholt. Seitdem musste das Mädchen spezielle Kompressionshosen tragen. „Die wird sie jetzt in Zukunft nicht mehr brauchen“, sagt Christoph Papp. Die Besuche alle halben Jahre in Tirol für die Anpassung der Unterwäsche bleiben Mary damit künftig erspart. Trotzdem wird Mary zumindest einmal im Jahr nach Österreich zur Untersuchung kommen müssen. „So lange, bis sie ausgewachsen ist“, erklärt Papp, „denn eine Narbe gewinnt immer über das Größenwachstum.“

Mutter Abigale und Elisabeth Cerwenka mit Mary nach der Entlassung. © Cerwenka

Am Montag konnten die Fäden gezogen werden, jetzt hat Mary ihre Physiotherapie begonnen. „Dreimal pro Woche muss sie diese machen“, berichtet Elisabeth Cerwenka. Denn aufgrund der Operation und der Schmerzen hat Mary eine so genannte Schonhaltung eingenommen, der man möglichst rasch entgegenwirken muss.

Dass Mary überhaupt operiert werden konnte und sich nun so gut entwickelt, das sei vor allem den zahlreichen Helfern aus Tirol zu verdanken, sagt Cerwenka: „Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Tirol ist überwältigend. Nach dem TT-Artikel am 23. Februar sind bis Ende vergangener Woche insgesamt 10.080 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Kleinere und große Beträge wie 1000 Euro und einmal 5000 Euro. Ein herzliches Danke von uns an alle, die Mary bis jetzt unterstützten.“ Auch die „Privat Klinik Salzburg“ hat ihre Unterstützung zugesagt und will bei den Aufenthaltskosten einen Nachlass gewähren. „Ein großer Dank auch an Professor Christoph Papp, den ärztlichen Leiter Johann Winkler und den leitenden Anästhesisten Winfried Kuenz.“

Ab heute soll Mary in Wörgl die Volksschule besuchen, in vier Wochen ist eine zweite Operation in Salzburg geplant, die Mary zu noch mehr Bewegungsfreiheit verhelfen soll.