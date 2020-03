Die Roller-Legende schwimmt mit dem Strom

Seit dem Frühjahr 2019 ist die Vespa Elettrica auch in Österreich erhältlich. Die Elettrica trägt das Small-Body-Kleid der Primavera. Batterie, Steuergerät und die Triebsatzschwinge wurden so entworfen, dass alles in den vorhandenen Rahmen und unter das bekannte Blech passt. Deshalb gibt es zum Beispiel auch keinen Wechselakku. Wo sich bei der 50er, 125er oder 150er der Motor befindet, beherbergt die elektrisch angetriebene Primavera die 25 Kilogramm schwere Batterie. Sie wurde so geformt, dass das Helmfach unter dem Sitz erhalten bleibt. Der 400-Volt-Akku hat eine Kapazität von 4,2 kWh und soll binnen vier Stunden voll geladen werden können. Piaggio geht davon aus, dass rund 1000 Ladezyklen bzw. 70.000 Kilometer Fahrleistung möglich sind, ehe die Batteriekapazität auf etwa 80 Prozent des ursprünglichen Energiegehalts sinkt. Der Motor ist eine Eigenentwicklung von Piaggio. Er hat eine Dauerleistung von knapp fünf PS. Die Italiener bieten die Vespa Elettrica in zwei Ausführungen an: als L3e – das ist jenes Modell, für das ein 111-Zusatz zum B-Führerschein (für 125 ccm Motorräder) notwendig ist, oder als Modell L1e, das schon mit B- oder Mopedführerschein gefahren werden kann. Beide haben exakt den gleichen Motor mit derselben Leistung. Hier wie dort legt die Vespa beim Spurt aus dem Stand in 5,2 Sekunden 30 Meter und in acht Sekunden 60 Meter zurück. Nur dem weiteren Vorwärtsdrang wird der Riegel vorgeschoben. Während die eine bei 45 km/h eingebremst wird, darf die andere dank etwas anderer Übersetzung und Softwareeinstellung dann noch bis ca. 70 km/h weiterfahren.