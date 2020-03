Langzeitpflege: Heimträger warten mit Ja für Zulage ab

Innsbruck –Auch wenn die Aussendung des Landes vom Dienstag anderes suggerieren mag. Bei den 12,5 Millionen Euro an Mehrkosten, welche die Landesregierung nun zur Nachbesserung der Heimtarife für 2020 beschlossen hat, werden auch die Gemeinden als Träger der Heim(verbände) mittelbar zur Kassa gebeten werden. Und zwar nach dem bewährten Finanzierungsschlüssel 65 zu 35 Prozent. Das wurde gestern auch aus dem Büro von Gesundheits-Landesrat Bernhard Tilg (VP) so bestätigt: „Die Mehrkosten beinhalten den Landesanteil in der Höhe von rund 8,1 Millionen Euro und den Anteil der Gemeinden sowie der Stadt Innsbruck von insgesamt rund 4,4 Millionen Euro.“

Die Zulage in der Langzeitpflege für Pflege(fach)assistenz ist so eine Variable in den Heimtarifen. Vom Landtag im Dezember 2019 beschlossen, wird sie nun von der Landesregierung mit 1,8 Millionen Euro beziffert. Eine Schätzung. Nicht nur, weil es den Heimträgern freigestellt ist, ob sie diese Zulage überhaupt auszahlen. Auch, weil die Auszahlungshöhe selbst (bis zu maximal 200 Euro) festgelegt werden kann. Für die Telfer Heime „haben wir noch nichts beschlossen“, sagt Bürgermeister Christian Härting. Er ist auch Schöpfs Stellvertreter im GV. Der Grund liege darin, so Härting, dass man die vom Land angekündigte Überarbeitung der Pflege-Gehaltsschemata im Gemeindevertragsbediensteten-Gesetz (GVB-G) abwarten wolle. Noch wisse man nicht, zu welchen Änderungen es darin komme. Auch die Lienzer BM und Heimverbandsobfrau Elisabeth Blanik (SP) will erst im April darüber im Verband beratschlagen. Sie bemängelt die mangelnden Vorgaben des Landes hierzu. So wie Telfs und Lienz sollen viele Gemeinden handeln.