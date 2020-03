19-Jähriger bei Frontalzusammenstoß in Kärnten getötet

Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist am Mittwoch in der Früh bei einem Verkehrsunfall auf der Klagenfurter Schnellstraße S37 in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) ums Leben gekommen. Wie die Polizei bekannt gab, war der 19-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht.