Drohnenpiloten drücken in Landeck die Schulbank

Landeck –Kompass­kalibrierung, Kartenlesen, Akku­pflege und Datenschutzgesetze – auf einem „normalen“ Stundenplan findet man diese Unterrichtsgegenstände wohl kaum. Wenn man aber im wahrsten Sinn des Wortes in die Luft gehen will, sollte man sich vorher auskennen. Als eine der ersten Schulen Österreichs bildet die Media.HAK in Land­eck ihre Schüler ab heuer zu Drohnen­piloten aus. Der Lehrplan der Jugendlichen wurde somit um einen neue­n – eher ungewöhnlichen – Wissenskanon erweitert.