Liste „Zukunft Zirl“: „Bei Rodung braucht es Augenmaß“

Werner Huber, Leiter des Baubezirksamts Innsbruck, weist die Kritik zurück: „Wir – und nicht die Zirler Vizebürgermeisterin – sind für die Sicherheit auf den Straßen verantwortlich.“ Wenn man feststelle, dass Bäume auf die Straße zu fallen drohen, müsse man handeln. Wobei alle Maßnahmen in Abstimmung mit der Bezirksforstinspektion erfolgen würden und man keineswegs „radikal“ vorgehe: „Wir wissen, was wir tun.“

Warum auch Sträucher entfernt werden müssen? Weil es dadurch oft zu Sichtbehinderungen, speziell in Kurven, komme, betont Huber. In Zirl habe man auch im Bereich der Lärmschutzwände an der Nordumfahrung Bäume entfernt, die zum Teil schon in die Wand hineingewachsen seien. „Diese Anlagen, für die Steuerzahler viel Geld zahlen, sind zu schützen.“ Und: Man forste sehr wohl wieder auf: „In Zirl setzen wir z. B. Eichen, Linden und Sträucher.“