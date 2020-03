Duell gegen Manchester United: LASK spielt eine andere Welt

Linz – „Auch wenn der Gegner Manchester United heißt, wollen wir so spielen, wie uns Europa bisher kennen gelernt hat“, sagte Trainer Valérien Ismael. Die Nachricht vom Fan-Bann überraschte am Dienstagnachmittag auch die Kicker. „Es war eine komische Vorbereitung, wir haben das Thema mit der Mannschaft natürlich besprochen. Es ist das Spiel des Jahrhunderts, und dann können unsere Familien und Kinder nicht zuschauen“, sagte Ismael.

An sich ändere das aber nichts. „Vielleicht geht es noch mehr als sonst um unsere spielerischen Prinzipien. Wir sind hochmotiviert“, betonte der Erfolgscoach, der auf der Gugl vor maximal 500 Anwesenden (inkl. Betreuer, Delegierte, Medien) eine Atmosphäre „wie beim Abschlusstraining“ erwartet.

Vor der Truppe von Ole Gunnar Solskjaer, die zuletzt eine ansteigende Formkurve aufwies und mit dem 2:0-Derby-Coup über City am Wochenende weiteres Selbstbewusstsein tankte, bekundete Ismael höchsten Respekt. „Sie sind einfach komplett, allererstes Niveau. Eine Weltmannschaft, die auf jeder Position drei, vier Leute hat“, sagte der Franzose, der 1998 für Crystal Palace kickte und damals eine 0:3-Niederlage gegen United erlebte. „Wir sind krasser Außenseiter“, fasste Verteidiger Christian Ramsebner das Duell mit Englands Rekordmeister, dreifachem Champions-League- bzw. Meistercupsieger und EL-Gewinner 2017 zusammen.

Ob der LASK nach einer starken Europa League das Zeug zur Topsensation hat, wird sich weisen. „Wir können sehen, wie unsere Prinzipien gegen die absolute Weltspitze funktionieren“, meinte Ramsebner, „die Vorfreude ist riesengroß.“ Mittelfeldmann Peter Michorl gab sich am Dienstag hoffnungsfroh und versprach: „Wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren.“

Ismael sah gewisse Möglichkeiten. „Vielleicht unterschätzt uns der Gegner, wir spielen in einem leeren Stadion und sie kennen uns vielleicht nicht ganz“, führte der 44-Jährige an. Im Prinzip gehe es aber um die eigenen Stärken: „Der Fokus bleibt auf uns, das war immer unsere Marschroute.“

Personell muss der ansonsten meist verwöhnte Coach diesmal Abstriche machen: Offensivmann Thomas Goiginger und Außenbahnspieler Marvin Potzmann fallen nach ihren jüngst erlittenen Kreuzbandrissen aus, in der Defensive fehlen die gesperrten Philipp Wiesinger und Petar Filipovic. Für Letztere dürften Ramsebner und der im Europacup 2019/20 noch nicht eingesetzte Markus Wostry auflaufen. Vorne rückt wohl Samuel Tetteh in die Startelf. Offen scheint das Startelf-Duell zwischen dem fünffachen EL-Torschützen Marko Raguz und Joao Klauss. Man werde jedenfalls „eine schlagkräftige Mannschaft haben“, versprach Ismael.

Das wird gegen eine Truppe mit dem 25-fachen Marktwert, die in der Saison 2018/19 einen Umsatz von 711,5 Millionen verzeichnete, auch nötig sein – selbst wenn der Großclub nicht mehr ganz so hell glänzt wie noch vor gut zehn Jahren. Mit welcher Aufstellung Solskjaer sein Team auf den Platz schickt, darüber kann nur spekuliert werden. Klar ist lediglich, dass Club-Rekordtransfer Paul Pogba – mit 100 Millionen Marktwert dreimal so viel wert wie der gesamte LASK-Kader – ebenso verletzt ausfällt wie Englands Teamstürmer Marcus Rashford. (APA, TT)