Aufruf zu Protesten in Russland gegen Verfassungsreform

In Russland haben beide Parlamentskammern die geplante Verfassungsreform abschließend gebilligt und damit weitere Amtszeiten von Präsident Wladimir Putin ermöglicht. Ungeachtet eines Verbots für Großveranstaltungen ab 5.000 Teilnehmern wegen des Coronavirus-Ausbruchs rief die Opposition für Freitag zu Massenprotesten in Moskau und anderen Städten auf.

Aus Protest gegen die neuen Bestimmungen versammelten sich dutzende Demonstranten am Mittwoch in der Nähe des Kreml. „Putin bis 2036, es ist einfach unvorstellbar“, sagte der Organisator der Demonstration, Ilja Asar, der Nachrichtenagentur AFP. „Der Mensch, der Russland in Chaos und ins Unglück gestürzt hat, könnte für den Rest seines Lebens an der Macht bleiben - was könnte schlimmer sein?“, sagte der Demonstrant Alexej Minjailo.