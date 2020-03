Prutz bewirbt sich um Dorferneuerungspreis

Ausschlaggebend dürften die zahlreichen innovativen Projekte der letzten Jahre sein: die Neugestaltung des Ortszentrums, der Innopark, die erste Begegnungszone auf einer Landesstraße, die im vergangenen Jahr eröffnet wurde – die so genannt­e „Golde­n Road“ – und die Neugestaltung des Dorfplatzes. Etwas Außergewöhnliches war auch der Bürgerbeteiligungsprozess, der diesen Projekten vorausging, wie Nikolaus Juen, Vorstand der Abteilung Bodenordnung beim Land, betont. Außerdem bemüht sich die Gemeinde stark um die Revitalisierung alter, leer stehender Gebäude und versucht selbst, Leerstände zu verwerten und junge Unternehmen anzusiedeln, erklärt er. Ein Schmuckstück sind auch das Winkelhaus und der Winkelstadel aus dem 14. Jh. All das wird man nun in die Waagschale werfen, um aus allen einreichenden Kommunen hervorzustechen.

Kofler ist, was die Chancen seiner Gemeinde betrifft, allerdings eher vorsichtig: „Dass ein zweites Mal in Tirol das Oberland gewinnt, ist unwahrscheinlich“, prognostiziert er. Und immerhin würden Kommunen von Ostbelgien bis Slowenien und Ungarn teilnehmen.

Sollte aus dem Gewinn aber nichts werden, seien die ganzen Vorbereitungsarbeiten nicht umsonst, erklärt der Bürgermeister. In sieben Jahren feiert man das 1000-Jahr-Jubiläum von Prutz – viele der heuer angestellten Recherchen fließen dann in diese Feierlichkeiten mit ein.

So ganz sicher ist das aber alles noch nicht. Auch der Europäische Dorferneuerungspreis ist ein Opfer von Corona. So wurden erste Termine bereits verschoben. Der Wettbewerb an sich ist zwar nicht gefährdet, der Zeitplan könnte sich aber noch ändern. Möglicherweise, so vermutet Juen, könnte der Preis erst im Frühjahr 2021 verliehen werden und nicht wie geplant im Herbst.