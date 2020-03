Leipziger Buchpreis geht an Lutz Seiler für „Stern 111“

Der Autor Lutz Seiler hat den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Der 56-Jährige wurde am Donnerstag in der Sparte Belletristik für seinen Nachwenderoman „Stern 111“ ausgezeichnet. Nach der Absage der Buchmesse wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden die Preisträger im Deutschlandfunk Kultur verkündet.

Lutz Seiler erzählt in „Stern 111“ von der Zeit direkt nach dem Mauerfall in der DDR, in der alte Gewissheiten nichts mehr galten und neue Regeln noch nicht in Sicht waren. Die kunstvolle Erzählung ziehe „in den Bann des Möglichkeitsraums Berlin nach ‚89“, hatte die Jury die Nominierung begründet.