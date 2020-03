Pfons – Von außen ist es ein ganz normaler Mercedes Sprinter, innen ist es ein Kleintransporter der Holz-Extraklasse. Ausgestattet mit Parkettboden, Holzbrettern an den Wänden und Regalen, erinnert der Bus viel eher an eine urige Alm als an einen Camper. Es ist schon erstaunlich, was Jonas Hüllsieck aus seinem Van gemacht hat. Wo früher graue Autositze waren, befinden sich heute ein gemütliches Bett mit viel Stauraum, eine Miniküche mit Gasherd und ein Holzofen inklusive Kamin.