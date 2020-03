Rund 100 Teilnehmer bei erfolgreichen IDUS-Winterspielen

St. Ulrich a. P. – Vor zwanzig Jahren organisierte der Verein IDUS gemeinsam mit der Lebenshilfe die ersten Winterspiele für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das gemeinsame Erleben, die Inklusion, war von Beginn an der Grundstein der Erfolgsgeschichte, die am vergangenen Wochenende ihr zwanzigjähriges Jubiläum feierte.

Trotz der kurzfristigen Absage der Teilnehmer aus Südtirol fanden sich rund 100 Winterspieler aus Tirol und Salzburg an der Buchensteinwand in St. Ulrich am Pillersee ein.