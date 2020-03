Deponien in Schwoich und Kufstein: Ministerien befassen sich mit Gefahrenstoff-Anlagen

Wien, Kufstein, Schwoich – Sieben Forderungen stellt die parlamentarische Bürger­initiative „Besserer Schutz von Bürger*innen im Zusammenhang mit der Lagerung von gefährlichen Stoffen“, die am Donnerstag im entsprechenden Ausschuss des Nationalrats behandelt wurde. Einstimmig entschieden die Mitglieder aller Fraktionen dabei, hierfür Stellungnahmen des Umwelt- sowie Gesundheitsministeriums anzufordern.

Auslöser dafür waren die beiden geplanten Baurestmassendeponien in Schwoich und Kufstein, die wegen der Lagerung gefährlicher Stoffe (Asbest wurde mittlerweile gestrichen) auf massiven Widerstand in der Bevölkerung stießen – die TT berichtete in beiden Fällen umfangreich.