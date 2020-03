VW Passat Alltrack: Nicht Fisch, nicht Fleisch und doch schmackhaft

Innsbruck –Sie sind nicht annähernd so populär wie Sport Utility Vehicles und nicht so verbreitet wie gewöhnliche Kombis – dennoch hat sich eine spezielle Art von Crossover über die Jahre gehalten: Die Rede ist von einer Art Offroad-Kombis, also von (leicht) hochgestellten Langheckmodellen, die mit Unterfahrschutz und Rundumbeplankung versuchen, Geländewagenoptik und Laderaummaximierung unter ein Dach zu bringen.