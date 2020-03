Vize fordert Vize in Reutte zum Rücktritt auf

Reutte – Die am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefundene Sitzung des Reuttener Gemeinderates, bei der Vizebürgermeister Michael Steskal in dessen Abwesenheit (er verließ gemeinsam mit dem „unerwünschten“ Publikum den Saal) das Misstrauen ausgesprochen und er zum Rücktritt aufgefordert worden war, wirbelte viel Staub auf. Was in der Sitzung besprochen wurde, drang nicht nach außen, Stillschweigen wurde vereinbart (die TT berichtete).