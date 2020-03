Gesprächsoasen der Diözese Innsbruck sind der Beichtstuhl des Alltags

Innsbruck – Zu den Menschen hingehen, ihnen zuhören, ihnen einen Platz der Ruhe geben, aber nicht urteilen: Mit den Gesprächsoasen hat die Diözese Innsbruck Räume geschaffen, um den Menschen Halt in ihrem Alltag zu geben. Wie im „Brunnen“ im Einkaufszentrum Dez in Innsbruck. Und die Gesprächsoasen haben auch etwas mit Fasten zu tun. Denn dort wird entschleunigt. „Das Gespräch hilft“, ist der Leiter des interreligiösen Brunnes, Gebhard Ringler, überzeugt. Mit „Stille-Gespräch-Beratung“ bieten er und sein Freiwilligenteam Gastfreundschaft an.