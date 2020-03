Obsteig will Grund für einen Mehrzwecksaal ankaufen

Obsteig – Derzeit wird noch das geeignete Grundstück in Obsteig gesucht, auf dem die Volksschul­e in Form eines öffentlich nutzbaren Mehrzwecksaals erweitert werden kann. Als optimal sieht dabei Raumplaner Erich Ortner jenes 2000 Quadratmeter große Grundstück an, das mit dem angrenzenden Gemeindegrundstück vereinigt eine Bebauung zulassen würde. Überdies könnt­e diese Variante über den Vorplatz der Volksschule erschlossen werden. GR Andreas Riser plädiert ebenfalls für dies­e Variante, da sie entsprechend der Zielsetzung des Landes weniger Fläche verbrauchen würde als die Alternativvariante auf freiem Feld. Für diese sollte man jedoch ebenfalls ein Angebot einholen, wie bereits früher besprochen, erinnert Vize-BM Alexander Egger, denn so könnte man eine besser­e Verhandlungsbasis erlangen. Über den Preis müss­e man indes noch verhandeln, so Dorfchef Hermann Föger. Nach einstimmigem Grundsatzbeschluss einigte sich der Obsteiger Gemeinderat nun darauf, einen Vorvertrag für das eine Grundstück zu verfassen sowie mit dem zweiten Grundstücksbesitzer weitere Gespräche zu führen.

Eine Lösung hat sich indes bereits für die ab Herbst notwendige dritte Kindergartengruppe in Holzleiten ergeben. Dort wären eigentlich nur maximal 36 Kindergartenplätze vorhanden, aber bereits jetzt sind 51 Kindergartenkinder ab Herbst gemeldet. Nach der Erstellung eines detaillierten Plans durch die Pädagoginnen hat man nun eine Lösung gefunden. So wird man beim Land um eine Sondergenehmigung ansuchen. Für zwei oder drei Jahre soll eine dritte Gruppe in Schneggenhausen die Situation überbrücken. Für die ab Herbst stattfindende Nachmittagsbetreuung in Holzleiten sei indes genug Personal vorhanden, beruhigt der Bürgermeister. In Schneggen­hausen wird der Kindergarten von der Volkshilfe betrieben. Für die zwei Wochen, in denen der Hort in Schneggenhausen geschlossen bleibt, könnten jene Kinder, für die Betreuungsbedarf bestehe, zudem an den Spiel-mit-mir-Wochen in Mieming teilnehmen. (ado)