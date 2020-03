Innsbruck – Die Zahl der Asylwerber in den rund 80 Heimen der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen – von mehr als 6000 auf nunmehr 2000. Immer wieder wurde auch über die Sicherheit in und rund um die Heime diskutiert. Doch auch die Anzeigen gingen kontinuierlich zurück. 2016 waren es noch 275, im Jahr darauf 221, und 2018 wurden 173 strafrechtlich relevante Vergehen der Staatsanwaltschaft gemeldet.