Erster Corona-Todesfall in Österreich

Ein 69-jähriger Covid-19-Patient ist in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital verstorben. Er ist das erste Todesopfer des neuartigen Coronavirus in Österreich. Der Mann hatte sich in Italien aufgehalten und an Vorerkrankungen gelitten, berichtete der medizinische Krisenstab der Stadt. Bis zum späten Nachmittag gab es landesweit 361 bestätigte Fälle.

Der 69-jährige Patient sei an einem Multiorganversagen infolge einer Infektion mit dem Virus gestorben, sagte der Leiter der Infektionsabteilung des Krankenhauses, Christoph Wenisch. Der 69-Jährige hatte Vorerkrankungen wie Zucker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und eine chronische Darmerkrankung.

„Andererseits war er fit. Er war immerhin auf einem Italienurlaub“, ergänzte der Mediziner. Auf diesem Urlaub, den er im Februar mit seiner Familie verbrachte, hatte er sich nach Erkenntnissen der Ärzte auch mit SARS-CoV-2 angesteckt. Der 69-Jährige entwickelte nach der Rückkehr Symptome und kam bald in das Krankenhaus. „Er ist dann über die Normalstation rasch auf die Intensivstation gekommen, weil ein Lungenversagen rasch eingetreten ist“, erläuterte Wenisch. Es folgten Versagen der Nieren, der Leber, der Herz-Kreislauf-Organe. „Medizinisch salopp gesagt, handelte es sich um ein Multiorganversagen“, attestierte der Mediziner.

Auch am Wiener AKH, dem größten heimischen Spital, gibt es einen ersten Coronavirus-Fall. Eine Patientin der Hämatologischen Ambulanz wurde positiv getestet. Sämtliche Kontaktpersonen befinden sich in Heimquarantäne. Betroffen ist medizinisches Pflegepersonal sowie drei Ärzte. Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt (Stand: Donnerstagmittag) rund 50 Menschen an Covid-19 erkrankt, zwei davon schwer. Sollte sich das Virus weiter ausbreiten, stünden 700 Spitalsbetten - 500 im Bereich des Wiener Krankenanstaltenverbunds, 200 in Privatspitälern - für intensivmedizinische Behandlung zur Verfügung, so der KAV.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) beschrieb den starken Anstieg der Fallzahlen: „Gestern in der Früh waren es 202 Erkrankungsfälle, jetzt gerade sind wir bei 302. Würde diese Kurve so weitergehen, hätten wir bereits in einer Woche sehr, sehr hohe Zahlen. Daher geht es darum, eine Verzögerung zu erreichen.“ Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte weitere Maßnahmen an, sollte sich eine Abflachung der Infektionskurve nicht einstellen. Für alle 25.000 heimischen Polizisten ist eine Urlaubssperre verhängt worden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schilderte im Bundesrat die Dramatik anhand der Zahlen. Mittlerweile sei man bei über 300 Infizieren. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze. Um den Höhepunkt „vielleicht“ hinter die Grippesaison zu verschieben und so das Leben älterer Menschen zu retten, hat die Regierung drastische Schritte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen verfügt. Die Maßnahmen würden in einer Phase gesetzt, wo das noch Sinn habe: „Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort über zu belasten.“ „Alles was nicht notwendig ist, sollte nicht stattfinden. Wenn sie sich fragen, soll ich etwas tun, beinhaltet das schon, dass es möglich ist darauf zu verzichten“, appellierte der Kanzler.

Unterdessen hat das Complexity Science Hub Vienna (CSH) berechnet, dass die Kapazität der Intensivbetten in etwa 14 Tagen erschöpft sein könnte. Einen Engpass an allen derzeit existierenden Spitalsbetten in Österreich erwarten die Forscher gegen Anfang April. Die mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens angestrebte Reduktion sozialer Kontakte könnte die Virusverbreitung aber stark reduzieren.

Tschechien wird ab Freitag 00.00 Uhr Kontrollen an der Grenze zu Österreich und Deutschland einführen. Unterdessen gab es wegen der von österreichischer Seite durchgeführten Grenzkontrollen zu Italien Stau: Auf der Brennerautobahn auf Südtiroler Seite mussten mehrere Einfahrten gesperrt werden, von Bozen Nord bis zum Brenner herrschte Kolonnenverkehr bis Stillstand.

Ein Großteil der tausenden Österreicher, die sich noch in Italien aufgehalten hatten, dürfte inzwischen mit dem Auto heimgereist sein. Für die restlichen Urlauber organisiert das Außenministerium eine Rückholaktion. Alle Heimkehrer sind zu einer 14-tägigen Heimquarantäne verpflichtet.

Vom Österreichischen Gesundheits-und Krankenpflegeverbands (ÖGKV) kam ein dringender Appell, von Besuchen wegen des Infektionsrisikos für die Bewohner möglichst Abstand zu nehmen. In Wien werden nicht nur nicht dringende Operationen verschoben: In Gemeindespitälern sind Krankenbesuche vorerst untersagt, es werden Eingangskontrollen durchgeführt. Auch in steirischen KAGes-Spitälern gilt Besuchsverbot, im Burgenland ab Freitag, anderswo gibt es Aufrufe, sich zurückzuhalten.