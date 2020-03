Außerferner Medaillenjubel bei Kanzler Kurz in Wien

Eindrücke, die sie nicht so schnell vergessen werden, sammelten die Außerferner Alexander Haissl vom SC Breitenwang Special Handicap und Dominik Huber (Foto) vom Eiskunstlaufverein Außerfern am Montag in Wien. Sie folgten einer Einladung ins Bundeskanzleramt. Dort wurden die beiden Leistungssportler, die von ihren Trainern Isolde Haissl und Patrik Huber begleitet wurden, nicht nur von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem Dominik sogleich stolz seine Medaillen präsentierte, und von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler empfangen. Sie wurden auch für ihre hervorragenden Leistungen bei den Skibewerben und im Eiskunstlaufen bei den 6. Nationalen Winterspielen geehrt. (TT)