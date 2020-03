Wildschönauer Sozialsprengel kann sich in neuen Räumen ausbreiten

Wildschönau – Die Unterbringung und Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen gewinnt immer weiter an Bedeutung. Neben ambulanten Angeboten sind es vor allem mobile Hilfeleistungen wie jene der Gesundheits- und Sozialsprengel, die unser Gesundheitssystem stützen. In der Wildschönau startet die Organisation in einen neuen Abschnitt: Kürzlich wurden die neuen Räume im ehemaligen Postamt bezogen. Jedoch – so der allgemeine Tenor – will man irgendwann wieder zurück ins Gebäude des Altenwohnheims.

Die Segnung der Räumlichkeiten nahm Pfarrer Paul Rauchenschwandtner vor, der in „Tagen wie diesen“ einen besonders guten „Segen von oben“ erhofft. Sprengel-Obfrau Sabine Bachmann zeigte sich glücklich darüber, dass man in den neuen Räumlichkeiten nun genügend Platz vorfindet. Wenngleich sie „lieber im Altenwohnheim geblieben“ wäre. Dafür zeigte auch BM Hannes Eder Verständnis: „Der Wechsel in das ehemalige Postamt ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten. Zum einen ist das Platzangebot hier besser, doch langfristig hoffe ich, dass wir Altenwohnheim und Sozialsprengel wieder zusammenführen können.“ Die räumliche Nähe bringe Synergieeffekte und mache auch bei der Klientenbetreuung Sinn.

Derzeit arbeiten zwischen 20 und 23 Mitarbeiter in allen Bereichen des Wildschönauer Sozialsprengels. Doch man sucht noch mehr Personal: Interessierte Fahrer für das Programm „Essen auf Rädern“ sollen sich bitte melden, appelliert Bachmann.

Im Hochtal wurde der Sozialsprengel 1992 gegründet, seit diesem Zeitpunkt leitete Sabine Bachmann als Obfrau den Verein. Dieser finanziert sich aus den Zuschüssen von Land und Gemeinde, aber Spenden und Mitgliedsbeiträge sind für die Existenz und den laufenden Betrieb von hoher Bedeutung. Nur so könne man bei Bedarf schnell und unbürokratisch bestmögliche Hilfe anbieten.