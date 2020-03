Nepal setzt Besteigungen von Mount Everest aus

Die Bergsteigersaison am Mount Everest droht wegen des Coronavirus in diesem Jahr komplett auszufallen: Nepal untersagte am Freitag Aufstiege auf all seine Gipfel. Die Erteilung von Genehmigungen sei bis auf Weiteres ausgesetzt, zudem erteilte man bei der Einreise keine Touristenvisa mehr, wie Tourismusminister Yogesh Bhattarai sagte.